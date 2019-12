Nikolauslauf in Hude in festlichem Lichterglanz CC-Editor öffnen

Fantastische Lichtgestalten auf Stelzen bereichern den Huder Lichterabend. Archivfoto: Ina Harfst

Hude. Die Parkstraße in Hude schimmert am Abend des Nikolaustages in festlichem Lichterglanz. Etliche Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet. Kinder werden zum Nikolauslauf eingeladen.