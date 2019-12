Ganderkesee. Bereits zum 27. Mal hat die Gemeinde Ganderkesee ihre ehemaligen Angestellten zum Adventsnachmittag eingeladen. Unter dem Motto „von Angestellten für Angestellte“ haben die derzeit Beschäftigten des Rathauses den Kuchen für die ehemaligen Kollegen gebacken.

Ganz egal, in welcher Funktion man für die Gemeinde Ganderkesee tätig war, alle ehemaligen Angestellten wurden zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Zirka 55 Teilnehmer, darunter ehemalige Reinigungskräfte, Erzieher bis hin zum Bauleiter, folgten der Einladung. Begrüßt wurden die Gäste vom Ersten Gemeinderat Matthias Meyer.



Erika, ehemalige Reinigungskraft an einer Ganderkeseer Schule, kommt immer gerne zu diesem Adventstreffen. Schon seit über 20 Jahren ist sie dabei. Die Rentnerin, die nur ihren Vornamen verraten wollte, freute sich darüber, ehemalige Kollegen zu treffen.

Weihnachtslieder mit Gitarre

Für Stimmung sorgten Andrea Andrianova und Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung. Sie spielten beide auf ihren Gitarren Weihnachtslieder. Mit „Alle Jahre wieder“, „Süßer die Glocken“ und „Leise rieselt der Schnee“ wurden die Gäste auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Das ist auch der Grund, warum Hanna Buß-Gottschalk so gerne zum Adventskaffee kommt. Auch sie ist ehemalige Reinigungskraft an einer Ganderkeseer Schule. Seit 2007 ist sie in Rente.

Zum elften Mal nahm sie am Adventstreffen für Ehemalige im Rathaus teil. „Es ist durch das Singen und gemütliche Beisammensein eine schöne Einstimmung auf das Adventsfest“, sagte sie.