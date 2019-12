Auto fängt bei Schweißarbeiten in Dötlingen Feuer CC-Editor öffnen

Ein Auto ist nach einem Unfall bei Schweißarbeiten in Dötlingen komplett ausgebrannt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Dötlingen . Ein 35-jähriger Delmenhorster ist am Dienstag bei einem Fahrzeugbrand in Dötlingen verletzt worden. Das Feuer brach bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt aus.