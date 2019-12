Ganderkesee. So macht das Warten auf das Weihnachtsfest Spaß: In der Mensa Am Steinacker präsentiert das Comedy-Duo "Die bösen Schwestern" ein weihnachtliches Programm der humorvollen Art.

In der Reihe der Kabarett- und Comedy-Abende in der Mensa der Oberschule Ganderkesee, Am Steinacker 9, will ein höchst ungewöhnliches Duo am Donnerstag, 12. Dezember, ab 20 Uhr das Publikum auf das Weihnachtsfest einstimmen. „Wir warten aufs Christkind!“ ist das weihnachtliche Programm der „Bösen Schwestern“ betitelt. „Die Bösen Schwestern“ – dahinter verbergen sich die von früheren Auftritten in Ganderkesee bereits gut bekannten Adrian Anders als Bürohilfskraft Magda Anderson und Chris Palmer als ihre beste Freundin, die leicht vergessliche ungarische Exil-Chansonette Anita Palmerova.

Die Handlung spielt laut Ankündigung im Herz-Maria-Jesu-Altenheim, wo sich die Frage stellt, ob Magda Anderson und Anita Palmerova inmitten des chaotischen Weihnachtstrubels noch alles im Griff haben: Der Weihnachtsbaum fehlt noch und die Zimtsterne wurden geklaut. Magda kann das selbst gestrickte Jesuskind nicht finden und Anitas Haare sind nicht auffindbar. "Wenn das Herz-Maria-Jesu-Heim Weihnachten feiert, lacht selbst das Christkind Tränen", verspricht das Comedy-Duo.

Ohne Hemmungen und mit Tanz, Musik und Humor laden „Die Bösen Schwestern“ in ihre ganz persönlichen Festtagsdramen ein. Und am Ende, bei Eierlikör und Kuchen, wird es doch noch richtig weihnachtlich. Eintrittskarten für den Comedy-Abend mit den "Bösen Schwestern" gibt es für 22 Euro an der Abendkasse in der Mensa Am Steinacker.