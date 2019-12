Über ihren Sieg beim Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen an der Oberschule Ganderkesee freuen sich die Siegerinnen (vorne von links) Elisa-Marie Radtke (1. Platz) und Lana Hillmann (2. Platz). Foto: Martina Brünjes

Ganderkesee. Sie waren schon die Sieger in ihren Klassen, jetzt sind beim Vorlesewettbewerb an der Oberschule Ganderkesee die sechs Finalisten aus dem sechsten Jahrgang gegeneinander angetreten. So entschied sich die Jury.