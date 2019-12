Sie engagieren sich in sozialen Einrichtungen und unterstützen ihre Mitmenschen in allen Lebenslagen: Ehrenamtliche übernehmen in der Gesellschaft eine wichtige Funktion. Auch in der Gemeinde Ganderkesee gibt es viele Menschen, die in ihrer Freizeit ehrenamtlichen Tätigkeiten nachgehen. In unserer Serie „Ehrenamt, warum das denn?“ stellen wir diese Helfer in unregelmäßigen Abständen vor und zeigen die Bandbreite, in der sich Ehrenamtliche für ihre Mitbürger einsetzen. Wer einen Vorschlag für einen verdienten Helfer hat, dessen Arbeit vorgestellt werden sollte, kann diesen per E-Mail an redaktion@dk-online.de einreichen.