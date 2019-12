Weihnachtsmann fährt in Ganderkesee mit dem Fahrrad vor CC-Editor öffnen

Der Weihnachtsmann kam diesmal nicht mit dem großen Schlitten. Er fuhr am Sonntag mit dem Fahrrad vor. Fotos: Thomas Deeken

Ganderkesee. Am Wochenende kamen Tausende Besucher zu den beiden Weihnachtsmärkten im Autohaus Hoppe und in der Ideentischlerei Sandkuhl in Ganderkesee.