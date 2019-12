Schönemoor. Das Posaunenquartett „OPUS 4“ ist in die St.-Katharinen-Kirche nach Schönemoor gekommen, um gemeinsam mit dem Organisten Denny Wilke ein Weihnachtskonzert zu spielen.

Die Adventszeit könnte so besinnlich sein, wäre da nicht der Vorweihnachtsstress mit Geschenkejagd und diversen Weihnachtsfeiern. Am Samstag gab es allerdings die Gelegenheit, unmittelbar vorm Advent noch einmal zu entspannen und zu genießen. Das Posaunenquartett OPUS 4 ist von Leipzig in die St.-Katharinen-Kirche nach Schönemoor gekommen, um gemeinsam mit dem Organisten Denny Wilke ein Weihnachtskonzert zu spielen, bei dem einem das Herz aufging.

Klassiker und unbekanntere Werke

Nun ist die mittelalterliche St.-Katharinen-Kirche allein wegen ihres Ambientes ausgesprochen geeignet, um Vorfreude aufs Fest aufkommen zu lassen. Perfekt für das Posaunenquartett und den Mann an der Orgel. Die Musikauswahl der vier Bläser, von denen zwei dem Gewandhausorchester angehören, versetzte die Zuhörer im gut gefüllten Kirchenraum praktisch umgehend in Weihnachtsstimmung. „Bitte nicht nach jedem Choral klatschen“, bat Jörg Richter, der das Ensemble leitet. Er gab den Zuhörern gleich mit auf den Weg, an welchen Stellen sie ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen konnten, ohne die Wirkung der einzelnen Stücke als Gesamtwerk zu sprengen. Musikwerke aus fünf Jahrzehnten gaben die Bläser zum Besten – Klassiker, Bearbeitungen und unbekanntere Werke.

Das Posaunenquartett feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Daher touren die Musiker durch mehr als 50 Orte in ganz Deutschland.

„Wir hoffen, Sie mit sächsischer Blasmusik auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen zu können“, hatte Posaunist Jörg Richter zu Beginn des Konzertes gesagt. "Das ist OPUS 4" und ihrem Unterstützer Denny Wilke zweifelsohne gelungen.