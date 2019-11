Ganderkesee. Sie ist offiziell eine „Sportfreundliche Schule“: Diesen Status hat die Grundschule Lange Straße mit dem Workshop "Skipping Hearts" jetzt erneut untermauert. Die Schüler hüpften mit Begeisterung über die Seile – eine Aktion mit Hintergedanken.

Quibusdam id adipisci ex labore occaecati. Tempora et voluptatem nam. Quo dolor at sed illo. Dignissimos beatae maxime exercitationem beatae doloribus. Non ut deleniti fuga non et at. Maxime aut nobis et expedita non iste. Molestias impedit reprehenderit quia aut quisquam eum dolorem.

Qui maxime ipsum sapiente occaecati dolore quia quasi. Minima et voluptatem dignissimos. Facilis voluptate esse et nisi qui. Consequatur quaerat magni earum distinctio consequatur illo.