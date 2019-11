Ganderkesee. Als die Shell-Tankstelle in Ganderkesee kürzlich unangekündigt geschlossen wurde, herrschte große Verwirrung bei den Kunden. Jetzt wird ein Datum für die Wiedereröffnung genannt: Am 4. Dezember soll der Betrieb weitergehen.

In einer Woche sollen an der Raiffeisenstraße wieder Benzin und Diesel aus der Zapfpistole fließen: Die derzeit wegen Sanierungsarbeiten an der Überdachung der Tankstellenanlage geschlossene Shell-Station wird voraussichtlich am Mittwoch, 4. Dezember, um sechs Uhr ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das teilte Tankstellenpächter Axel Gehlsen auf dk-Nachfrage mit.

Damit ist der von Shell Deutschland in der vergangenen Woche genannte Zeitplan hinfällig. Demnach sollte die Tankstelle nach der Demontage der alten Blechpaneele, die laut Gehlsen „nicht mehr in so gutem Zustand“ sind, vorübergehend geöffnet und die Anlage dann in der 49. Kalenderwoche noch einmal geschlossen werden. Jetzt sollen die Sanierungsarbeiten am Dach in einem Rutsch vollzogen werden.

Als Dankeschön für die aufgebrachte Geduld verteilt Shell nach der Wiedereröffnung der Tankstelle Rabattgutscheine an die Kunden. Sie zahlen damit zwei Cent weniger pro Liter Kraftstoff, erklärt Axel Gehlsen.