Ganderkesee. Das Autohaus Hoppe und die Ideentischlerei Sandkuhl aus Ganderkesee läuten in diesem Jahr bereits zum achten Mal gemeinsam die Weihnachtszeit ein. Am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, wird für die ganze Familie an beiden Standorten viel geboten. Auch eine Kutsche ist unterwegs.

Wo im Autohaus Hoppe in Ganderkesee normalerweise die Fahrzeuge begutachtet werden können, stehen seit Mittwoch bereits die Tannen. Und auch die Holzhackschnitzel wurden in dem Verkaufsraum schon verteilt. All das sind Vorboten dessen, was die Besucher am Wochenende erwartet: Zum achten Mal läuten das Autohaus Hoppe und die Tischlerei Sandkuhl in diesem Jahr gemeinsam die Weihnachtszeit ein.

Auszubildender organisiert Weihnachtswelten

Bei dem Auszubildenden Ayyo Shikho steigt deswegen schon langsam die Aufregung. Der 21-Jährige hat in diesem Jahr, mit Unterstützung, die Organisation der "Weihnachtswelten" übernommen. "Er ist unser Marktleiter oder auch Weihnachtsmanager", sagt Geschäftsführer Michael Baum schmunzelnd. In dem Autohaus an der Bergedorfer Straße 39 werde es am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, wieder eine gute Mischung für die ganze Familie geben, versichern der Auszubildende und sein Chef.

Knapp 45 Aussteller im Autohaus Hoppe

Für die Kinder wird es demnach zwei große Hüpfburgen geben, die Bäckerei Meyer-Mönchhof bietet eine weihnachtliche Kinderbäckerei an und es gibt die Möglichkeit zu basteln sowie sich Airbrush-Tattoos sprühen zu lassen. Natürlich werden laut der Veranstalter auch Glühwein-, Schmuck- und Honigstände nicht fehlen. Insgesamt werden sich etwa 45 Aussteller auf dem zweitägigen Weihnachtsmarkt bei Hoppe präsentieren.

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr das große Jubiläums-Gewinnspiel. Denn das Autohaus Hoppe feiert sein 20-jähriges Bestehen. Mitmachen kann man noch bis Samstag, 30. November, 15 Uhr direkt im Autohaus Hoppe. Zwischen 15 und 16 Uhr wird dann der Gewinner gezogen. Zu gewinnen gibt es ein Fahrrad des Autoherstellers Volkswagen. (Lesen Sie hier: Delmenhorster Weihnachtsmarkt ist eröffnet.)

Viele Angebote auch in der Tischlerei Sandkuhl

Derweil steigt auch in der unweit vom Autohaus entfernten "Ideentischlerei Sandkuhl" an der Dehlthuner Straße 55 in Ganderkesee die Aufregung. Dort organisiert Kirsten Kanert seit acht Jahren die Weihnachtswelten. "Die Gespräche mit den Ausstellern finden bei uns schon im Januar und Februar statt", erklärt sie die Organisation der Veranstaltung. In der Tischlerei stehen über 40 Aussteller, 14 davon sind zum ersten Mal dabei. Am Freitagmorgen beginnt die gesamte Belegschaft damit, die Werkstatt und das Holzlager auf- und freizuräumen. Denn auch in der Tischlerei soll der ganzen Familie etwas geboten werden: Honig, Liköre, Öle, Seifen, handgemachte Pralinen, Lederschmuck und vieles mehr soll es geben.

Die weiteste Anreise hat dabei wohl der Verkaufsstand aus Holland, der "Regenbogensocken" anbieten wird. Eine Kunstausstellung mit Bildern des Künstlers Njörn Unaveus wird vom Maler persönlich begleitet. Er wird an beiden Tagen vor Ort sein und zeigen, wie ein Bild entsteht. Er malt im "Encaustic Stil", einer 3000 Jahre alten Kunst mit Bienenwachs. Dazu gibt es die klassische weihnachtliche Verpflegung aus Glühwein, Kaffee, Kuchen und Waffeln. Auch Bratwurst und Pommes werden angeboten. Am Sonntag sind die Autoren Brünjes aus der Geschichtenschmiede Bürstel zu Gast und verkaufen, auf Wunsch mit Signatur, ihr neues Hörbuch "Lusterbook".

Shuttleservice mit der Kutsche

Überbrückt werden kann die Entfernung von knapp 800 Metern zwischen dem Autohaus Hoppe und der Tischlerei Sandkuhl am Sonntag mit einem besonderen Shuttleservice: Eine Kutsche des Pferdehofs Lindhoff wird die Gäste von einem zum anderen Standort fahren. (Lesen Sie hier: So verführerisch waren die "Weihnachtswelten" im vergangenen Jahr.)

Dank an Mitarbeiter

Auf die Beine gestellt werden können die „Weihnachtswelten“ laut Hoppe-Geschäftsführer Michael Baum und Sandkuhl-Geschäftsführer Carsten Wichmann sowie der Organisatoren Ayyo Shikho und Kirsten Kanert nur dank der Mithilfe ihrer Mitarbeiter und Kollegen, denen sie bereits vorab danken. Kirsten Kanerts Hoffnung für das Wochenende: "Wir wünschen uns gutes Wetter, kalt und trocken. Aber auch, dass die Besucher an diesem Wochenende mit einem weihnachtlichen Gefühl nach Hause gehen können."