Ganderkesee. Faschingsfreunde aufgepasst: Im Dezember startet der Vorverkauf für die Büttenabende in Ganderkesee,

Wer im nächsten Jahr bei den Büttenabenden des Ganderkeseer Faschings mit dabei sein möchte, sollte sich schon jetzt den 7. Dezember merken. Denn an dem Tag, einem Samstag, startet der Vorverkauf für die Faschingsveranstaltungen am 7., 8. 14. und 15. Februar in der Halle am Steinacker. Karten gibt es von 10 bis 13 Uhr ausschließlich bei Ganter-Reisen am neuen Marktplatz in Ganderkesee. Weitere Verkaufstermine sind die folgenden Samstage, 14., 21. und 28. Dezember, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr.

28 oder 22 Euro

In der Kategorie A – in der vorderen Hälfte der Festhalle – kosten Karten 28 Euro. Für Tickets in der Kategorie B (hintere Hälfte) müssen Büttenabend-Besucher 22 Euro zahlen. Karten werden allerdings nur gegen Barzahlung ausgegeben. Außerdem ist eine telefonische Reservierung nicht möglich.

Es gibt auch Karten für den Kinderfasching

Karten für den Kinderfasching am Mittwoch, 9. Februar, 15 Uhr, gibt es für einen Euro (Kinder ohne Sitzplatz) beziehungsweise für sieben Euro (Kinder oder Erwachsene mit Sitzplatz).