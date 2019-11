Ganderkesee. Das Ganderkeseer Landvolk hat parallel zur Großdemonstration gegen das derzeitige Agrarpaket in Berlin eine eigene Aktion in Ganderkesee gestartet. Am Dienstagabend übergaben sie eine Petition an Bürgermeisterin Alice Gerken.

„Die ganze Aktion ist sehr diszipliniert abgelaufen. Und wir sind sehr zufrieden, dass wir so viele Menschen erreichen konnte.“ Dieses Fazit hat Cord Schütte vom Ganderkeseer Landvolk nach der Übergabe einer Petition an Bürgermeisterin Alice Gerken zur Lage der Landwirte gezogen.

Mit Treckern zum Rathaus

Mit rund 50 Treckern und etwa 100 Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern hatte sich die Abordnung des Landvolks auf den Weg zum Rathaus gemacht, um am Dienstagabend begleitend zur Großdemonstration gegen das derzeitige Agrarpaket in Berlin auch vor dem Ganderkeseer Rathaus zu demonstrieren und Forderungen an die Bürgermeisterin zu übergeben. Diese Petition soll an Politiker aus der Gemeinde und aus der Region weitergegeben werden.

Von Insektenrückgang bis Nitratbelastung

Die Landwirte fordern unter anderem einen fairen Umgang mit der Landwirtschaft und eine verlässliche Politik. Sie sprechen sich für eine neutrale Erforschung beim Thema Insektenrückgang aus und wollen eine unabhängige Überprüfung der Messstellen hinsichtlich der Nitratbelasung. Darüber hi-naus hoffen die Landwirte auf ein Bekenntnis zur regionalen Produktion von Lebensmitteln. Man sollte, so heißt es weiter in der Petition, Bürokratie- und Dokumentationspflichten überprüfen, das vorhandene Tierwohllabel stärken, das Agrarpaket aussetzen und neu verhandeln. Vor allem bei den Themen Insekten und Nitrat „wollen wir nicht immer für alles verantwortlich sein“, ärgerte sich Schütte gegenüber dieser Zeitung. Außerdem kündigte er an, dass weitere Aktionen folgen würden, falls die jüngsten Demos keine Wirkung zeigen sollten.

Positive Signale bei Bürgern gesehen

Cord Schütte freute sich darüber, dass die Aktion bei vielen Bürgern positiv aufgenommen worden sei. Auf der Tour zum Rathaus hätten sehr viele Menschen den Daumen hoch gehalten, hätten Mitglieder des Landvolks erzählt. Außerdem hätten zahlreiche Bürger aufmerksam die etwa einstündige Aktion vor dem Rathaus mitverfolgt. Positive Signale aus der Bevölkerung habe es außerdem auf der Tour nach Berlin und wieder zurück gegeben, erklärte Landwirt Schütte. Das hätten zahlreiche Bauern aus dem Landkreis, die an der Großdemo in der Hauptstadt teilnahmen, über verschiedene Whatsapp-Gruppen mitgeteilt. Immer wieder hätten die Landwirte auf ihren Treckern unterwegs hochgestreckte Daumen gesehen. Von kritischen Anmerkungen habe er nichts gehört, so Schütte.