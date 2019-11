Polizei will nach Massenschlägerei bei Famila stärker kontrollieren CC-Editor öffnen

Nach der Massenschlägerei auf dem Famila-Parkdeck in Ganderkesee will die Polizei den Bereich stärker kontrollieren. Symbolfoto: dpa

Ganderkesee. Nach der Massenschlägerei am Samstagabend auf dem Parkdeck am Famila-Markt in Ganderkesee zieht die Polizei Konsequenzen. Der Bereich soll stärker kontrolliert werden. Unterdessen werden Zeugen gesucht.