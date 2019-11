Landwirte wollen am Dienstag in Berlin demonstrieren. In Ganderkesee wollen sie eine Petition überreichen. Symbolfoto: imago images/Markus Rinke

Ganderkesee. Das Ganderkeseer Landvolk will am Dienstag, 26. November, ebenfalls einen Teil zu der großen Demo der Landwirte in Berlin gegen die Agrarpolitik beitragen, plant allerdings eine Aktion in der Gemeinde.