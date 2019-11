Wildeshausen. Eine 82-jährige Passantin ist am Samstag gegen 17.45 Uhr auf dem Westring in Wildeshausen von einem Auto erfasst und verletzt worden.

