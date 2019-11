Die Gleichstellungsbeauftragten aus dem Landkreis Oldenburg, von links: Antje Oltmanns, Gemeinde Großenkneten, Christa Otten, Gemeinde Wardenburg, Margaretha Stolle, Gemeinde Hude, Katrin Gaida-Hespe, Gemeinde Ganderkesee, Martina Wöbse, Samtgemeinde Harpstedt, Britta Hauth, Landkreis Oldenburg und Caroline Stroot, Gemeinde Hatten. Es fehlt: Majken Hjortskov, Stadt Wildeshausen. Foto: Landkreis Oldenburg (Galeotti).

Landkreis Oldenburg. Um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen, werden vor den Rathäusern der Gemeinden und dem Kreishaus in Wildeshausen rund um den 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, im Rahmen einer bundesweiten Aktion Fahnen mit der Aufschrift „Nein zu Gewalt an Frauen. Frei leben ohne Gewalt“ wehen.