Schönemoor. Auf dem Friedhof in Schönemoor tut sich einiges: Die Kirchengemeinde ist darum bemüht, die Anlage bienen- und insektenfreundlich umzugestalten.

„Wir haben hier in letzter Zeit ein bisschen was gemacht.“ Das sagte Rolf Niemeyer, Mitglied des Gemeindekirchenrats von St. Katharinen, am Sonntagvormittag bei einer Führung über den Schönemoorer Friedhof in aller Bescheidenheit. Heimische Obstbäume sind gepflanzt und Bienenkästen aufgestellt worden, neue Stelen markieren eine Fläche mit pflegefreien Gräbern, das Tor ist erneuert und ein Schaukasten platziert worden.

Es ist also schon viel mehr als „ein bisschen“, worüber Niemeyer zusammen mit Pastorin Susanne Wöhler und Heike Wolpmann, ebenfalls Mitglied im Gemeindekirchenrat, berichten konnte. Eine kleine Gruppe nutzte im Anschluss an den Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag die Gelegenheit, um Wissenswertes über die aktuellen Entwicklungen, aber auch über die Geschichte des Friedhofs zu erfahren.

Trend geht zu Urnenbestattungen

Dabei wurde deutlich, wie sehr sich in den vergangenen Jahren die Bestattungskultur verändert hat. „Urnenbestattungen werden heute favorisiert“, sagte Pastorin Susanne Wöhler. In den kommenden Jahrzehnten wird sich folglich der gewohnte, von klassischen Gräbern mit Grabstein und eingefasster Fläche geprägte Anblick deutlich verändern. „Dann verwandelt sich der Friedhof in eine Parklandschaft“, so Heike Wolpmanns Prognose.

Nicht nur die Einäscherung der Verstorbenen setzt sich immer mehr durch, auch der Erwerb von Grabstellen, die nicht gepflegt werden müssen, liegt im Trend. Anonyme Gräberfelder gebe es auf der Friedhofsanlage rund um das evangelische Gotteshaus jedoch nicht, betonte Wöhler. Wer etwa im D-Teil auf der von den neu aufgestellten Metallstelen eingegrenzten Rasenfläche bestattet wird, dessen Name ist wenige Meter entfernt auf einem Stein oder auf einem daran angebrachten Schild zu finden. Angehörige können an dieser Stelle Blumen und kleine Andenken ablegen. Künftig sollen die Namen der Verstorbenen direkt an den Stelen angebracht werden.

Zwei Bienenvölker gehören jetzt dazu

Eine Reihe von Aktivitäten hat der Beschluss des Gemeindekirchenrats ausgelöst, der Friedhof solle Insekten, insbesondere Bienen, einen geschützten Lebensraum bieten. „Wir wollen nicht belegte Gräber mit bienen- und insektenfreundlichen Stauden bepflanzen“, erklärte dazu die Pastorin. Im D-Teil sind zwei Bienenvölker anzutreffen, die vom Imker Axel Sillje betreut werden. Auf den Sandwegen zwischen den Grabreihen konnten sich Sandbienen und -wespen ansiedeln.

Rolf Niemeyer erläuterte, dass es nicht ganz einfach ist, die Wege in einem gepflegten Zustand zu halten, ohne Unkrautvernichter einzusetzen. Da dennoch auf Chemikalien verzichtet werden soll und der Friedhofsgärtner mit beschränkter Stundenzahl diese Aufgabe nicht alleine bewältigen kann, ist geplant, für Bienengartenpatenschaften zu werben. Ebenfalls soll im D-Teil eine Blühwiese angelegt werden, außerdem sollen Nistkästen für Vögel und Fledermäuse angebracht und ein Insektenhotel aufgestellt werden.

Anzeige Anzeige

Noch Grabsteine aus dem 17. Jahrhundert

Gleich zu Beginn der Führung tauchte Rolf Niemeyer mit den Gästen auf dem ältesten Abschnitt des Friedhofs in die Geschichte ein. Zwischen den ersten Erwähnungen von Schönemoor 1209 und der Kirche 1230 sei der Kirchhof angelegt worden. Er diente ursprünglich in erster Linie als Versammlungs- und Gerichtsort. Grabsteine wurden erst ab dem 17. Jahrhundert aufgestellt. Aus dieser Zeit sind noch sieben Grabstelen aus Obernkirchener Sandstein erhalten.