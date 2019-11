Stenum. Das erstmals veranstaltete Rätselvergnügen beim Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum hat die Gehirnwindungen der 16 Teilnehmer gehörig zum Glühen gebracht. Keine großen Geldpreise, sondern der Spaß an der Freude stand beim Kneipenquiz im Vordergrund.

Was ist ein schwuler Hirsch? Wer die Antwort auf diese Frage wusste, hatte am Freitagabend beim Kneipenquiz im Vereinsheim des VfL Stenum schon mal einen Punkt sicher. Der Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum hatte zu einer Premiere eingeladen, erstmals wurde dieses Veranstaltungsformat vom Verein ausprobiert. Das Ergebnis war ein kurzweiliger und lehrreicher Abend, der ab und zu auch zu einer ernüchternden Kenntnis führte: Es gibt doch ziemlich viel, was man nicht weiß.

Die Resonanz auf das erste Stenumer Kneipenquiz blieb noch verhalten, 16 Gäste hatten sich in dem Sportlerheim am Kirchweg eingefunden, darunter nicht nur Ortsvereinsmitglieder. Da war noch deutlich Luft nach oben, wie auch der Ortsvereinsvorsitzende Dr. Matthias Zilkens fand. Dennoch konnte nach dem inklusive Auflösung der Fragen rund dreistündigen Quizabend von einer gelungenen Premiere die Rede sein, denn die Teilnehmer, die sich zu vier Viererteams zusammenschlossen, hatten sichtlich Vergnügen an dem Rätselspaß.

Gesungene Hilfestellung

Mal galt es, eine heimatkundliche Frage zu beantworten, dann halfen Kenntnisse in Erdkunde oder Musik, und auch die Erinnerung an in der Schule gelernte Gedichte war von Vorteil. Die Teilnehmer steckten ein ums andere mal die Köpfe zusammen, beratschlagten sich, und manchmal half nur Raten. Zwischen den vier Themenblöcken boten die viertelstündigen Pausen Gelegenheit, sich bei Vereinswirt Ayhan Aygin mit Getränken und einem kleinen Imbiss zu versorgen.

Auch Matthias Zilkens und seine Ehefrau, Dr. Marion Böning-Zilkens, die sich die insgesamt 60 mitunter recht knifflige Fragen ausgedacht haben, hatten ihre Freude. Während sie die Fragen stellte, stoppte er die Zeit – 60 Sekunden wurden pro Frage eingeräumt. Beide nutzten ab und zu die Gelegenheit, eine kleine Hilfestellung zu geben. Etwa als der Vorsitzende nach der Frage: Wie heißt das Meer zwischen Bosporus und den Dardanellen?, den Schlager "Marmor, Stein und Eisen bricht" anstimmte. Vielleicht hat das dem einen oder anderen erst zur richtigen Antwort verholfen: das Marmarameer.

Von Engländern abgeschaut

"Es geht uns ums Miteinander, um die Gemeinschaft, um den Austausch", so fasste Marion Böning-Zilkens die Motivation für die Organsiation des Kneipenquiz zusammen. "Ich habe mal ein solches Quiz in England mitgemacht und fand es total cool", sagte die Fachleiterin am Studienseminar Oldenburg. Entstanden war die Idee im Arbeitskreis Veranstaltungen des Orts- und Heimatvereins Schierbrok-Stenum. "Wir haben überlegt, was man mal außerhalb der traditionellen Veranstaltungen wie dem Maibaumsetzen oder dem Dorffest machen könnte", so Matthias Zilkens.

Ob es weitere Ausgaben des Kneipenquiz geben wird, stand am Freitagabend noch nicht fest. Wahrscheinlich ist es aber, angesichts der einhelligen Meinung, dass die Premiere Spaß gemacht hat. Marion Böning-Zilkens freute sich denn auch über das "schöne Feedback". Um beim nächsten Mal ein größeres Teilnehmerfeld anzulocken, müsse aber noch mehr Werbung gemacht werden.

"Wir haben aus Spaß an der Freude teilgenommen", meinte Dagmar Böning. Die Schierbrokerin hatte gleich ihre Freundin Rosemarie Kohlstedt "verdonnert", mitzukommen, was diese auch nicht bereute. Um große Reichtümer ging es dabei an diesem Abend nicht. Jeder zahlte drei Euro Startgeld, die Mitglieder des Siegerteams durften 24 Euro unter sich aufteilen. Gewonnen hat das Team 56: Anja und Hermann Bloom sowie Irmgard und Wolfgang Markmeyer die Nachbarn aus Schierbrok leiteten die 56 spontan aus den addierten Hausnummern ab – erreichten immerhin 44,5 von 60 möglichen Punkten.

Bleibt noch die Eingangsfrage aufzulösen: Als "schwuler Hirsch" wird der Eins-zu-Eins-Mix aus Jägermeister und Bailey's bezeichnet.