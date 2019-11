Ganderkesee. Wie man einen Streit richtig schlichtet, haben insgesamt zwölf Grundschüler innerhalb von drei Tagen gelernt. Am Ende der Streitschlichterausbildung bekamen alle eine Urkunde und einen Streitschlichterausweis.

Bjarne hat es gut gefallen, er wollte die Ausbildung gern machen und hatte das Glück, ausgewählt zu werden. „Ich streite mich nicht so oft und habe hier viel gelernt“, verrät der Achtjährige. Jeweils sechs Schüler der Grundschule Bookholzberg und der Grundschule Lange Straße hatten dieses Glück. Denn die Ausbildung wollen sehr viel mehr Schüler machen.

Sandra Högel, Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Bookholzberg, und Alissa Schubert, die dieselbe Funktion an der Grundschule Lange Straße ausübt, betreuen die Ausbildung seit 2016 in Kooperation. Die Ausbildung nimmt drei Schulvormittage in Anspruch und richtet sich nach einem Sechs-Stufen-Plan. Die Stufen beinhalten beispielsweise die Begrüßung, Gesprächsregeln, das Wiederholen des Gesagten, Klären, was passiert ist, Lernen, Gefühle zu benennen, Lösungsvorschläge unterbreiten und die Möglichkeit, einen Vertrag zwischen den Streitenden zu schließen.

Streits in sechs Stufen geschlichtet

Sandra Högel erklärt, dass die Kinder mit Kärtchen arbeiten. Auf denen stehen verschiedene Streitsituationen, die die Kinder dann spielerisch umsetzen. Der Streitschlichter arbeitet dann den Sechs-Stufen-Plan ab. In der Grundschule Bookholzberg gibt es extra für solche Situationen einen Raum, in dem auch ein Ordner mit dem Stufenplan sowie mit Verträgen für die Streitschlichter steht, erzählt die 38-jährige Schulsozialarbeiterin.

"Kinder sind mehr auf Augenhöhe"

In den Pausen treten dann jeweils zwei der frisch ausgebildeten Grundschüler der dritten Klassen und zwei erfahrene Streitschlichter der vierten Klassen ihren Dienst an. Den Lehrkräften, die in den Pausen die Aufsicht haben, hilft es bei kleinen Streits, an die Streitschlichter zu verweisen. „Manchmal kann man als Erwachsener gar nicht nachvollziehen, worum es geht, da sind die Kinder mehr auf Augenhöhe“, erklärt Sandra Högel. Sobald es aber handgreiflich wird, sind die Lehrkräfte gefragt.

Bald beginnt Dienst auf Schulhof

Die Kinder, die die Ausbildungsplätze bekommen haben, sind stolz auf ihre Ausweise und Urkunden und freuen sich, den Dienst als Streitschlichter auf den Schulhöfen bald antreten zu können, berichten die beiden Schulsozialarbeiterinnen.