Stenum. Bei einem Unfall in Stenum sind am Dienstagvormittag zwei Personen verletzt worden, darunter ein siebenjähriges Kind.

Ein 77-jähriger Autofahrer aus Apen war laut Polizei gegen 10 Uhr auf der Straße "Am Schullandheim" in Richtung Stenum unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus auf die Bahnhofstraße auffahren.

Dabei übersah er eine von links kommende, bevorrechtigte 47-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee die die Straße "Am Hünengrab" befuhr.

Auf der Kreuzung kam es zur Kollision, bei der eine 74-Jährige Mitfahrerin im Wagen des Apeners und ein siebenjähriges Kind im Auto der 47-Jährigen leicht verletzt wurden.

Das Auto des Verursachers war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe der Sachschäden wurde von der Polizei auf rund 7000 Euro geschätzt.