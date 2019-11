Bookholzberg. Es gibt wieder einen Jahreskalender des Orts- und Heimatvereins Bookholzberg-Grüppenbühren.

Der Orts- und Heimatverein Bookholzberg-Grüppenbühren hat unter der Überschrift "So weer dat fröer ..." einen Kalender fürs nächste Jahr herausgegeben. Auf dem Titel: die alte Genossenschaft aus dem Jahr 1952 an der Bahnlinie Oldenburg-Bremen. Alle historischen Fotos, mal in Farbe, mal in Schwarzweiß, stammen aus dem Archiv von Erich Düßmann und Alfred Hagstedt.

Erlös für den Verein

Der Kalender erscheint diesmal zum achten Mal, informiert Düßmann, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Irgendwann sei die Idee entstanden, einen Kalender mit Motiven aus Bookholzberg und Grüppenbühren herauszubringen. Mit dem Erlös soll dann der Verein unterstützt werden.

Mehrere Verkaufsstellen

Der Kalender kostet 9,90 Euro - ein Preis, der seit Jahren stabil ist. Erhältlich ist er im Salon Sudbrink an der Nutzhorner Straße, in der Bookholzberger Apotheke, im Kiosk Bookholzberg, bei Rose Optik und der Avia-Tankstelle, alle an der Stedinger Straße, sowie in der Bäckerei Timmermann an der Stenumer Straße und in der Wäscherei Burhop am Friedensweg.

Zu den Fotos in diesem Kalender: ein Blick auf die Nutzhorner Straße mit einem Fuhrwerk an der Kreuzung Übern Berg aus dem Jahr 1950, das Haus Westerholt an der Ecke Vollersweg/Hutfilterstraße zehn Jahre später sowie die Mühle und die Genossenschaft in Grüppenbühren, ebenfalls 1950.