Die Märchengruppe Falkenburg in dem Stück "Die Wunschmaschine" (v.l.): Johanna (Sabine Struß), Opa (Gitti Stolle), Wurzelkönigin (Stephanie Abel), Wichteline (Saskia Fortmann) und Teddy (Nadja Klatte). Foto: Melanie Hohmann

Falkenburg. Die Märchengruppe Falkenburg bringt in den nächsten Wochen sechsmal "Die Wunschmaschine" auf die Bühne. Nach fünf geschlossenen Veranstaltungen gibt es am Sonntag, 24. November, im Schützenhaus am Alten Postweg eine öffentliche Aufführung.