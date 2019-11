Ganderkesee. Am 11. Januar 2020 gibt es in Ganderkesee ein besonderes Konzert: Erwartet wird der syrische Pianist Aeham Ahmad.

In seiner Heimat ist er weniger bekannt als in Deutschland. Und das liegt vor allem an einem Foto seines Freundes Niraz Saied, das um die Welt ging: Mitten im syrischen Bürgerkrieg, der 2011 begann, stellte der Musiker Aeham Ahmad sein Klavier inmitten der Trümmer des umkämpften Palästinenserlagers Yarmouk bei Damaskus auf die Straße, um dort zu spielen und gemeinsam mit Kindern zu singen – und zwar arabische Lieder im westlichen Stil. Das Tragische dabei: Mitten im Klavierspiel wurde damals ein kleines Kind von einer Kugel tödlich getroffen.

Konzert im Lichthof

Anfang des nächsten Jahres kommt der 31-Jährige nach Ganderkesee, um im Lichthof des Rathauses ein Konzert zu geben. Erwartet wird er am Samstag, 11. Januar, um 17 Uhr.

Bei Feier in Ganderkesee kennengelernt

„Ich habe Aeham Ahmad bei einer kleinen privaten Feier in Ganderkesee kennengelernt“, sagte Astrid Fuchs von der Bürgerstiftung Ganderkesee im Rathaus bei der Vorstellung des Konzerts. Daraufhin taten sich die Bürgerstiftung, der Arbeitskreis Flüchtlinge mit Monika Kurzawski, Migrationsberaterin Sandra Baba, Kulturmanager Sven Poppe und Meike Saalfeld von der Gemeinde Ganderkesee zusammen, um den inzwischen mehrfach ausgezeichneten syrischen Künstler in die Gemeinde Ganderkesee zu holen.

Nach Deutschland geflüchtet

Aeham Ahmad, dessen Klavier nach dem öffentlichen Spiel in den Trümmern zerstört wurde, musste anschließend um sein Leben fürchten, sodass er 2015 aus seiner Heimat flüchtete. Inzwischen ist der Pianist in Wiesbaden zu Hause, wo mittlerweile auch seine Familie wohnen darf. Von dort aus startet er zu Konzerten in ganz Europa.

Mehrfach ausgezeichnet

Der Syrer, der 2015 in Deutschland den Beethovenpreis und 2017 den Weltmusikpreis „Creole“ erhielt und 2018 in Italien mit dem Adriatico Mediterraneo Prize ausgezeichnet wurde, will in Ganderkesee unter anderem seine Debüt-CD „Yarmouk“ vorstellen. „Das Ganze soll natürlich einen orientalischen Touch haben“, erklärte Astrid Fuchs. Das Publikum könne sich aber auf Musik im westlichen Sinne freuen. Danach werde es auch noch ein paar kulinarische Spezialitäten geben, sodass „man das Arabische auch auf der Zunge spüren kann“, informierte Monika Kurzawski.

Ab sofort Karten im Vorverkauf

Karten für das Konzert gibt es ab sofort für zehn Euro im Kulturhaus Müller, Ring 24, Telefon (04222) 806550 oder (04222) 44444. Insgesamt stehen 120 Plätze im Rathaus zur Verfügung. Etwa zehn davon wollen syrische Frauen und Männer einnehmen, die mittlerweile in Ganderkesee wohnen und nach dem Konzert mit den anderen Besuchern ins Gespräch kommen möchten. Wer sich jetzt schon mal einen Eindruck verschaffen will, wie das Spiel Ahmads klingt, erfährt online unter dem Namen des Künstlers und unter ZDF Näheres, weiß Gemeindesprecher Hauke Gruhn.