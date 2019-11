Heide. Im Ganderkeseer Ortsteil Heide gab es am Montagabend eine Mahnwache. Dabei ging es unter anderem um den Baumschutz am Heuweg und gegen eine unangemessene Bebauung in der Gemeinde Ganderkesee.

Zu einer Mahnwache sind am Montagabend Mitglieder der Bürgerinitiative Heide-Schönemoor beim möglichen Baugebiet am Heuweg in Heide zusammengekommen. Mit dabei waren auch Frauen und Männer anderer Bürgerinitiativen aus der Umgebung, die sich alle gemeinsam gegen eine unangemessene Bebauung in der Gemeinde einsetzen.

Darüber hinaus stand die Mahnwache mit Kerzen und Lichtern am Abend im Zeichen des Klimaschutzes, zur Erhaltung von Flora und Fauna, für den Baumschutz am Heuweg. Damit nahmen die Mitglieder der Initiativen auch Bezug auf die nächste Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung am Donnerstag, 21. November. Dann geht es unter anderem um mögliches Bauen in Heide, um das Fällen von Bäumen und um Siedlungsentwicklung. Konkret beklagen die Vertreter der Bürgerinitiative Heide-Schönemoor eine mangelhafte Infrastruktur und einen fehlenden Entwicklungsplan für das Zentrum Heide.