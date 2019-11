Feuerwehrleute proben auf dem Tweelbäker See die Wasserrettung. Foto: Feuerwehr/D. Fritsche

Hude. Scheinwerfer am Ufer, Boote mit Suchtrupps auf dem Wasser: Auf dem Tweelbäker See in der Gemeinde Hude haben Feuerwehrleute aus dem Landkreis und der Stadt Oldenburg die Wasserrettung geprobt. Zwei Personen seien beim Kentern eines Boots über Bord gegangen, lautete die angenommene Lage.