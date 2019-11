Sattelzug landet in Harpstedt kopfüber in Vorgarten CC-Editor öffnen

Ein Lastwagen ist in Harpstedt nach einem Unfall in einen Vorgarten gekippt. Foto: Nonstopnews

Harpstedt. Ein Sattelzug ist am Montagmittag kurz vor der Ortseinfahrt Harpstedt in einen Vorgarten gefahren und ist dort auf das Dach gekippt. An dem Unfall soll auch ein Trecker beteiligt gewesen sein, der allerdings weiterfuhr.