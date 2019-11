Ganderkesee. Professor Dr. Henning Austmann referiert am Dienstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Ganderkesee über die ökologischen Herausforderungen unserer Erde und wie gemeinsam auf lokaler Ebene Veränderungen angestoßen werden können.

„Global denken – lokal handeln: Wie wir die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen durch einen kulturellen Wandel von ,unten’ beenden“ – so ist der Vortrag überschrieben, den Professor Dr. Henning Austmann von der Hochschule Hannover am Dienstag, 19. November, in Ganderkesee zum Thema Klimawandel hält. Die Veranstaltung von Gymnasium Ganderkesee und Aktionsbündnis „Prima Klima Ganderkesee“ beginnt um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums.

Ehemaliger Entwicklungshelfer

Austmann lehrt und forscht an der Schnittstelle von Betriebswirtschaft und nachhaltiger Entwicklung. Der ehemalige Unternehmensberater und Entwicklungshelfer ist Mitbegründer und Co-Moderator der mehrfach preisgekrönten „Ideenwerkstatt Dorfzukunft“ in den niedersächsischen Dörfern Flegessen, Hasperde und Klein-Süntel bei Hannover. Zudem ist Austmann ehrenamtlicher Geschäftsführer von zwei gemeinwohlorientierten Kollektivbetrieben.

Nach dem Vortrag ins Nomadenzelt

Während des Vortrags will Austmann der Frage nachgehen, wie sich die globalen sozialen und insbesondere ökologischen Herausforderungen mit einem kulturellen Wandel aus der Mitte der Gesellschaft heraus bewältigen lassen, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem Vortrag lädt das Gymnasium zu einem ersten gemeinsamen Nachdenken ein. Zu diesem Zweck soll eine Jurte – ein Nomadenzelt – aufgestellt werden. Darin wird Glühpunsch über einer Feuerschale zubereitet.