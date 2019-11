Ganderkesee. Der neue Ganderkeseer Kammerchor „Arte Vokale“ hat sich in der Sankt-Cyprian-und-Cornelius-Kirche vorgestellt. Die Zuhörer dankten ihm mit kräftigem Applaus. Gesungen wurden Stücke von der Renaissance bis in die Gegenwart. Chorleiter Thorsten Ahlrichs zeigt sich hochzufrieden.

Für das Gründungskonzert am Sonntag in Ganderkesee hat Chorleiter Thorsten Ahlrichs für „Arte Vokale“ mit dem Titel „Lingua Latina“ Werke des a-capella-Chorrepertoires aus dem Frühbarock, der Romantik und Moderne gewählt. Die Gemeinsamkeit der Lieder liegt in der lateinischen Sprache. „In der Aussprache der lateinischen Musik kann man zwischen der deutschen und der italienischen Aussprache wählen, wir haben uns für die Deutsche entschieden“, berichtet der Kreiskantor. Besonders freue er sich über zwei Meilensteine der Chorliteratur, die beiden Motetten "Christus factus est" und "Os justi" von Anton Bruckner.

Laien und Profi-Musiker

Der Chorleiter ist sehr zufrieden mit den ersten beiden Konzerten, am Sonnabend wurde bereits in der St. Stephanus Kirche in Fedderwarden gesungen. „Der Chor besteht aus Laien und professionellen Musikern“, erzählt er. „Einige der Sänger haben Musik studiert, Instrumente oder auf Lehramt“. Es sind aber auch Laienmusiker, beispielsweise Ärzte, Anwälte und Krankenschwestern, dabei. Thorsten Ahlrichs erzählt, dass die erste Kennenlernphase abgeschlossen sei und sich der Chor gut zusammengefunden habe. Dennoch sei ein Konzert eine neue Situation. „Es war sehr spannend mitzuerleben, wie jeder Einzelne in der Stresssituation eines Konzertes reagiert, man lernt sich so noch besser kennen“, erklärt der 41jährige.

Repertoire wird ausgebaut

Das Gründungskonzert wurde kirchenmusikalisch ausgelegt, doch der Chor erarbeitet sich in nächster Zeit ein weitaus größeres Repertoire, ergänzt Thorsten Ahlrichs. Für die im kommenden Jahr geplanten Konzerte werde der Chor nicht nur kirchenmusikalisch, sondern auch weltliche Musik aus verschiedensten Epochen erarbeiten.

Orgel unterstützt Kammerchor

Der erste Schritt ist getan, Chorleiter Thorsten Ahlrichs schaut zuversichtlich und sehr zufrieden nach den ersten zwei Konzerten am Wochenende in die Zukunft. Als Gast konnte er im ersten Konzert seine ehemalige Musiklehrerin begrüßen. Er zitiert sie: „Man muss erstmal anfangen“, und das ist der Chor, mit einem sehr angenehmen und stimmgewaltigen Konzert. Vierstimmig, an einigen Stellen auch achtstimmig, zieht der Chor die Zuhörer in seinen Bann. „Ziel ist es, in Zukunft hauptsächlich achtstimmig zu singen, derzeit fehlen uns hierzu die tiefen Männerstimmen“, erklärt der Chorleiter. Unterstützt wurde der Kammerchor mit Zwischenspielen an der Orgel von Natalia Gvozdkova. Die Sopranistin Ute Stemberg tauschte für die Komposition `Laudate Dominum´ die Seite und dirigierte den Chor. Die Zuhörer bedankten sich mit langanhaltendem Schlussapplaus.

Verstärkung willkommen

Anfang 2019 wurde der Grundstein des heutigen Kammerchors `“Arte Vokale“ gelegt. Der studierte Kirchenmusiker Thorsten Ahlrichs, 41 Jahre, startete einen Aufruf um einen Kammerchor zu etablieren. Es meldeten sich einige Interessierte. Die Auswahlphase, in der jeder Sänger die Möglichkeit hatte, während des Vorsingens sein Können zu demonstrieren, dauerte zirka vier Wochen. Seit Anfang April probt der Chor nun schon gemeinsam, immer am ersten und dritten Mittwoch eines Monats von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Chorbegeisterte sind herzlich willkommen und können sich beim Chorleiter Thorsten Ahlrichs per Email melden: thorsten.ahlrichs@kirche-oldenburg.de. Besonders angesprochen fühlen dürfen sich Männer in der Stimmlage Tenor und Bass.