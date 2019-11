Das und vieles mehr wollen sie beim „Winterzauber“ in Ganderkesee anbieten: (von links) Petra Thiel, Michaela Pflug, Robin Schipper, Grit Alexander, Kalle Japs und Bjarne Alexander. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Mit mehreren Tausend Besuchern rechnen die Veranstalter des inzwischen schon traditionellen „Winterzaubers“ am kommenden Samstag, 23. November, in der Katenkamp-Schule und den Delme-Werkstätten an der Pestalozzistraße in Ganderkesee. Zwischen 11 und 17 Uhr sind die Pforten geöffnet.