Ganderkesee. Der Ganderkeseer Buchhändler Gustav Förster hat eine neue Auflage seines Bildbandes über die Gemeinde herausgebracht. Neben neuen Fotos gibt es darin eine besondere Neuerung zu finden.

Die Gemeinde Ganderkesee hat sich in den vergangenen Jahren an vielen Ecken stetig verändert. Genau diese Veränderungen hat Buchhändler Gustav Förster in seinem neuen Bildband "Ganderkesee – Facettenreich, Inspirierend, Tatkräftig" jetzt abgebildet und auf 48 Seiten zu Papier gebracht. "Vor neun Jahren gab es die letzte Auflage des Bildbandes und nun war es an der Zeit, ihn zu aktualisieren", sagte Förster am Montag bei der Präsentation seines Buches.

Gustav Förster in der gesamten Gemeinde unterwegs

Dafür war er im abgelaufenen Jahr in der gesamten Gemeinde unterwegs und hat bis zum letztmöglichen Tag Fotos aller bekannten oder weniger bekannten Orte, die Ganderkesee ausmachen, gemacht: "95 Prozent der Bilder in dem Buch sind von mir", so der 71-Jährige. Anfangs habe es die Idee gegeben, die Fotos von den Einwohnern einreichen zu lassen – diese wurde aber schnell wieder verworfen: "Das wäre zu aufwendig gewesen." (Lesen Sie hier: Ganderkeseer Schüler staunen über Dreckbogen.)

Und so machte sich Förster selbst auf den Weg: In den Ortskern, ins Naturschutzgebiet Große Höhe oder zu den Kindergärten. "Ich habe auch dieses Mal versucht, die gesamte Gemeinde mit ihren vielfältigen Landschaften und Naturdenkmalen zwischen Marsch und Moor im Norden und Geest im Süden mit ihren zwei Grundzentren und den vielen Bauerschaften rund ums Jahr abzubilden", erklärte er.

Eingebaute QR-Codes sind neu

Weit über 1000 Fotos sind dabei entstanden, die besten hat Förster für seinen Bildband ausgewählt. Auch die Texte zu den Bildern hat der Buchhändler selbst geschrieben: "Die konnte ich aber weitestgehend aus dem alten Band übernehmen", so Förster. (Lesen Sie hier: Interview mit Gustav Förster – "Die Einkaufszentren saugen die Laufkundschaft ab")

Ganz neu sind derweil eingebaute QR-Codes. Diese können mit dem Smartphone abgescannt werden und führen zu weiteren Informationen, Fotos oder Videos zu den abgebildeten Orten: "Das ist die größte Neuerung an dem Buch", erklärte der Buchhändler.

1500 Exemplare des Bildbandes ab sofort erhältlich

Ermöglicht wurde die Finanzierung des Bildbandes durch eine Subskription. Unter den Sponsoren, die die Abnahme von 450 Büchern garantiert haben, findet sich auch die Gemeinde selbst. Insgesamt hat der neue Bildband eine Auflage von 1500 Exemplaren, die ab sofort erhältlich sind.

In zehn Jahren könnte es nun den nächsten Bildband geben, um wieder die neuesten Veränderungen abzubilden. Ob Förster für diesen dann auch wieder fotografieren wird? "Dann bin ich 81 Jahre alt, aber wenn es nach Lust geht: Bock hätte ich", kündigte Förster an.