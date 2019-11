Ganderkesee. Rund 900 Kinder und Erwachsene hat die 12. Plattdeutsche Woche mit 27 Veranstaltungen erreicht – aus Sicht der Gemeinde Ganderkesee eine „sehr erfolgreiche Woche“.

In der Bilanz zur Plattdüütschen Week aus dem Rathaus heißt es etwa zum Bilderbuchkino: „400 Kinder hörten und sahen die Bilder von ,Emily op’n Buurnhoff’“. 20 Vorführungen erreichten Kinder in elf Kindertagesstätten, zudem gab es zwei Vorführungen in der Gemeindebücherei Ganderkesee und in der Zweigstelle Bookholzberg.

Die drei Vorstellungen von „De Kiepenkasper“ in den Grundschulen Bookholzberg, Heide und Schierbrok erlebten 300 Erst- und Zweitklässer mit. Der Landkreis unterstützte die Auftritte finanziell. Und 59 Dritt- und Viertklässler traten bei den Lesewettbewerben vor 190 Zuhörern an.