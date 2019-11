Ganderkesee. Rund 70 Ratsmitglieder, Vereinsvertreter und andere Gäste haben die Feierstunde zum Volkstrauertag im Ganderkeseer Rathaus und die anschließenden Kranzniederlegungen am Ehrenmal und am Friedhof als Gelegenheit zum Nachdenken und Innehalten genutzt. Auch in anderen Gemeindeteilen wurden Kränze niedergelegt.

Bürgermeisterin Alice Gerken, die auch im Namen des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu diesem „Tag der Mahnung für Frieden und Freiheit“ begrüßte, und der Erste Gemeinderat Matthias Meyer als Festredner nahmen die Städtepartnerschaften Ganderkesees in den Fokus.

Partnerstadt im Zweiten Weltkrieg stark zerstört

„Kaum ein Land musste unter der deutschen Besatzung so leiden wie Polen“, erinnerte Gerken 80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Umso weniger selbstverständlich sei es, wie herzlich sie mit einer 50-köpfigen Ganderkeseer Delegation vor zwei Monaten im polnischen Pułtusk empfangen wurde. Seit 2018 ist die zentralpolnische Gemeinde, die im Krieg zu 80 Prozent zerstört worden sei, Ganderkesees Partnerstadt. Gerken schilderte freundliche Begegnungen, etwa mit einer militärhistorischen Gruppe beim dortigen Stadtfest, und sagte: „Es ist dieser persönliche, individuelle Kontakt, der Grenzen überwindet und die Erinnerung wachhält“.

Während Gerken an den acht Jahrzehnte zurückliegenden Kriegsbeginn erinnerte, pickte sich Festredner Meyer den 30. Jahrestag des Mauerfalls heraus und erinnerte an Grenztote und politische Häftlinge in der DDR. „Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das auch heute nicht überall gewahrt wird“, sagte der Erste Gemeinderat. Die Trauer um die Kriegstoten müsse dazu mahnen für Frieden und die Freiheit der Meinungsäußerung einzutreten, aber auch „weiter am Haus Europa zu bauen“.

Ganderkeseer fühlen sich bei Begegnung mit Franzosen als Europäer

Dazu trägt aus seiner Sicht auch der gegenseitige Austausch zwischen Franzosen und Deutschen durch die Städtepartnerschaft mit Château-du-Loir bei. Mit rund 100 jungen und älteren Ganderkeseern habe er im Frühjahr im Nordwesten Frankreichs viel Gastfreundschaft und die Normalität einer internationalen Begegnung erlebt. „Austausch und gemeinsames Spiel sind auch ohne große Sprachkenntnisse möglich“, berichtete er. Jeder, der das erlebe, fühle sich als Europäer. Dazu gehöre dann auch, den erstarkenden Nationalismus zurückzudrängen.

Stimmungsvolle Musik zur Feierstunde und bei den Kranzniederlegungen am Ehrenmal und der Kirche lieferte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee. Mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes, dem Ganderkeseer Schützenverein sowie Orts- und Heimatverein waren weitere Vereine in das Gedenken eingebunden.

Auch in den anderen Gemeindeteilen legten Ortsvereine und Verbände anlässlich des Volkstrauertags Kränze nieder. Beim Ehrenmal am Dorfring in Stenum beteiligten sich etwa die Ortsvereine aus Rethorn und Schierbrok-Stenum, die Freiwillige Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor und der örtliche Sozialverband VdK.