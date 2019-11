Ganderkesee. Trotz des anhaltenden Regens wurde am Wochenende am Falkensteinsee gezeltet wie im Mittelalter. Tagsüber kämpften die Teilnehmer des "Camping Anno Domini" und abends versammelten sie sich am Lagerfeuer.

"Taktik spielerisch erleben" ist das Motto des seit Sommer bestehenden Vereins "Ganderker Lager" beim "Camping Anno Domini" am Wochenende in Falkenburg gewesen. Die Vereinsmitglieder um den 29-jährigen Vorsitzenden Robert Dunkelmann und ein paar befreundete Freizeitkämpfer schlugen ein weiteres Mal auf dem Campingplatz am Falkensteinsee ihre Zelte auf und testeten verschiedene Kämpfe.

Bevor die Kämpfe beginnen konnten, wurden Regeln festgelegt. Zur Sicherheit aller Teilnehmer ist dies der Standard. Petra Meier, 50 Jahre, erklärte, dass es wenig Verletzungen bei ihren Kämpfen gibt, da im Vorfeld klar besprochen wird, welche Körperteile getroffen werden dürfen. Sie selber ist seit acht Jahren in der Mittelalterszene dabei. „Man muss sich konzentrieren und bekommt so den Kopf frei“, erklärte sie. Für die 50-Jährige ist es ein Mannschaftssport bei dem der Spaß im Vordergrund steht.

Ausrüstung spielt eine große Rolle

Aber auch die Ausrüstung spielt hier eine große Rolle. Die Regeln besagen, dass keine scharfen und spitzen Waffen verwendet werden dürfen. Jürgen Ritschel, 51 Jahre, gehört dem befreundeten Verein "Ordo Germanicus" an. Er erzählte, dass auch die Kleidung eine große Rolle für die Sicherheit spielt. Die Gruppe legt weniger Wert auf Authentizität als auf Sicherheit und Spaß. Alle Teilnehmer tragen Polsterungen. Einige Teile der Gewänder und der Ausrüstung sind gekauft, anderes wird selbst angefertigt. Ritschel trainiert wöchentlich. „Es ist ein faires Spiel, in dem es viel um Vertrauen geht“, erzählte er.

In den Kämpfen kamen Äste, Speere, Schilde und Schwerter zum Einsatz. Es wurden verschiedene Arten von Kämpfen geübt, von Zweikämpfen über Linienkämpfe in größeren Gruppen war für jeden etwas dabei. Zwischen den Kämpfen und am Abend trafen sich die Teilnehmer im Verpflegungszelt am Feuer, denn das Beisammensein gehört bei solchen Treffen einfach dazu, berichtet Jürgen Ritschel. Für das kommende Jahr plant der Verein `Ganderker Lager´ insgesamt drei solcher Lager und hofft, dann noch mehr Menschen und neue Mitkämpfer zu erreichen.