Familie Kunst übergibt bisher höchste Spende an DRK Ganderkesee

1800 Euro haben die Basar-Organisatoren (von links) Herwig Kunst und Sabine Röpke-Kunst sowie Anke Biese (rechts) an den DRK-Ortsvereinsvorsitzenden Andreas Strodthoff (2. von rechts) übergeben. Foto: Manuel Titze

Ganderkesee. Auf ihrem Basar in Schlutter hat Familie Kunst im Oktober durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen 1800 Euro eingenommen. Der Erlös ist der bisher höchste in der Geschichte des Basars – und ging nun an den DRK-Ortsverein Ganderkesee.