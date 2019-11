Stenum. Das Duo "The Shannons" mit Fred Molde und Wolfram Geißler ist am Freitag bei Backenköhler in Stenum aufgetreten. Beim irischen Abend sorgten sie für gute Laune – hatten aber auch ein andächtigeres Lied im Gepäck.

Für beste Laune hat am Freitag das Duo „The Shannons“ im Hotel und Restaurant Backenköhler gesorgt. Gut 50 Besucher waren beim irischen Abend in der Köhlerdiele dabei und lauschten den beiden Musikern Fred Molde am Akkordeon und Wolfram Geißler an der Gitarre. Zusammen konnten sie ihr Publikum mit stimmungsvollen irischen Liedern überzeugen. (Weiterlesen: Letzte Runden in Delmenhorsts einzigem Irish Pub?)

Irische Ballade für verstorbenen Seniorwirt

Allerdings hatten sie auch ein Lied im Gepäck, das kurzzeitig für eine andächtige Stimmung sorgte: Für den verstorbenen Backenköhler-Seniorwirt Richard Vosteen spielten „The Shannons“ die irische Ballade „Red is the Rose“. Dabei waren die Gäste einen Moment lang ruhig – ansonsten aber herrschte gute Stimmung in der Köhlerdiele.