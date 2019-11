Hude. Töpfern macht Spaß, das haben 60 Jugendliche ab zwölf Jahren aus Ganderkesee, Hude und Delmenhorst mit meist migrantischen Wurzeln in den vergangenen Wochen erfahren.

In sieben Kursen produzierten sie mit Töpferin Petra Lau (TonZauber, Ganderkesee) Gesichter, die gestern im Kulturhof Hude gezeigt wurden. Die Hälfte ist sogar dauerhaft zu sehen: im Hinterhof des Kultuhofs, als Früchte eines professionell an die Wand gesprayten (von Mia und Jesse Himme, Lemwerder) Baumes. Die Symbolik dahinter beschreibt das Motto des vom Landes-Sozialministerium geförderten Projekts: „Wir wachsen zusammen in einer vielfältigen, friedlichen Gesellschaft.“

Lau hatte ein ähnliches Projekt bereits im vergangenen Sommer in Delmenhorst mit Besuchern von Jugendhäusern durchgeführt; die Ergebnisse – in diesem Fall Schmetterlinge – sind immer noch an einer Wand an der Langen Straße neben H&M zu sehen. Und auch jetzt haben die Teilnehmer ihre Werke selbst gestaltet, die Werkzeuge und das Motiv selbst gewählt. Fantasiegesichter sind dabei oder Interpretationen der Antlitze von Eltern oder Freunden.

Mit viel Spaß dabei

Der jetzige Kurs mit Kindern einer siebten Klasse der Oberschule Bookholzberg, des Kulturhofs, Kindern der arabisch-deutschen Kindergruppe „ADKid“ aus Delmenhorst oder Besuchern der Einrichtungen der Jugendhilfe hat offensichtlich erneut viel Spaß gemacht. „Es war so schön“, sagte zwölfjährige Leen Jaafav aus Ganderkesee: „Wir hatten richtig viel Spaß.“ Die Arbeit mit dem Ton hat ihr so gut gefallen, dass sie schnell wieder damit etwas gestalten will. Vorher, sagte sie, hätte sie noch nie getöpfert.

Überhaupt töpfern Kinder und Jugendliche eher selten, sagte Lau. Denn Töpfern ist teuer, hauptsächlich wegen des späteren Brennens. Wer in der Schule nicht mal mit Ton in Berührung komme, habe sonst kaum Gelegenheiten dazu. Auch um Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwachen Familien das Töpfern zu ermöglichen, kümmere sich Lau um Projekte dieser Art. Als Projektträgerin hatte sie den Verein „Ecomove international“ gewinnen können.

Zugang zu Handtechniken

Lehrerin Gesche Leinweber hatte die Ideengeberin auch schnell überzeugt. „Ich bin immer interessiert daran, den Kindern einen Zugang zu Handtechniken zu ermöglichen“, sagte sie. Das Ergebnis überzeugte sie zusätzlich.

„Die Schüler fanden es toll, neue Techniken und Menschen kennenzulernen“, sie hätten sich „durch die Bank kreativ und durchdacht“ mit ihrem Werk beschäftigt – auch wenn manchmal der erste Versuch neu durchgeknetet werden musste. Leiterin Lau, die „total vorbereitet“ und mit allen Materialien und Werkzeugen zu den Jugendlichen kam, habe es ihren Schülern auch leicht gemacht.