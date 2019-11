Hude. Die Erschließungsstraße ist schon im Bau, ab Frühjahr sollen dann die insgesamt 50 Grundstücke bebaut werden im neuen Huder Baugebiet Nr. 94 an der Wilhelmstraße.

30 Grundstücke vermarktet die Gemeinde, 20 die Oldenburger Firma Claußen Projekt GmbH. Nur wer bauen darf, steht noch nicht fest. Sicher ist nur: Es gibt genügend Interessenten.

Denn rund 600 Bewerber für Baugrundstücke befinden sich auf der Liste der Gemeinde Hude, sagt Bürgermeister Holger Lebedinzew. Die ersten 30 der Warteliste seien bereits angeschrieben worden, können jetzt also zuschlagen. Der Preis: 145 Euro pro Quadratmeter. So entschied es der Gemeinderat. Grundstücke werden also auch in Hude teurer. Vor drei Jahren verkaufte die Gemeinde noch für 115 Euro.

Familien mit Kindern zahlen weniger fürs Grundstück

Ein Punktesystem wählte die kommenden Hausbauer. Aussichten auf einen Spitzenplatz hatte, wer schon jetzt in Hude wohnt, wer auch noch dort arbeitet und Kinder hat. Überhaupt Kinder lohnen sich: zwei Euro Abschlag auf den Quadratmeterpreis für eines, fünf Euro Abschlag für zwei unter 16-Jährige, acht Euro für drei oder mehr.

Im Angebot hat die Gemeinde vier Bautypen. Im Nordosten sollen auf 500 bis 700 Quadratmetern eingeschossige Einfamilienhäuser entstehen, die sich an den umliegenden Siedlungsstrukturen orientieren. Entlang der Wilhelmstraße sind zweigeschossige Einfamilienhäuser (zwei Vollgeschosse und Dachgeschoss) sowie drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Parteien geplant. Letztere sind allerdings noch nicht ausgeschrieben. Klar sei aber, sagt Bürgermeister Lebedinzew, dass ein Teil dieser Wohnungen nach sozialen Gesichtspunkten vermietet werden soll. 5,60 Euro pro Quadratmeter, festgeschrieben auf acht Jahre.

Mehrgenerationenhäuser sollen Gemeinschaft ermöglichen

Für den südwestlichen Teil des Plangebietes – vermarktet von Claußen – sind Mehrgenerationenhäuser angedacht, die von einer oder zwei Parteien bewohnt werden können. Angrenzend entstehen laut Bauordnungsplan kleine und barrierefreie Wohngebäude, gedacht für ältere Menschen, die sich verkleinern möchten. Die Gebäude sind in zusammenhängenden „Clustern“ angelegt, um „kleine Gemeinschaften“ zu schaffen. Und diese Anlage ist über einen Fuß- und Radweg mit dem privaten Seniorenzentrum „Wohnpark am Sonnentau“ verbunden.

Aus dem im Areal gelegenen unbewohnten Bauernhof soll eine Parkanlage werden, womit der hoftypische Baumbestand gesichert werde. Auch Grünzüge und Wege sollen erhalten bleiben. Im Halbrund wird die neue Straße durch das einstige Moor-Gebiet führen. Man kann schon erkennen, wo sie lang führen wird. Und ihr Name steht auch schon fest: Amalienstraße wird sie heißen.