Heide/Bookholzberg/Schierbrok. In den Grundschulen Heide, Bookholzberg und Schierbrok haben die ersten und zweiten Klassen am Donnerstag und Freitag Besuch von einem Puppenspieler bekommen. Mit dem Kiepenkasper stellte sich ein ganz besonderer Gast während der Plattdüütschen Week vor.

Zwei Geschichten hatte der Kiepenkasper mitgebracht. Dabei fieberten die Kinder mit dem Kasper mit, ob er es schafft, den Schneemann vor dem Feuer zu retten. Sie weigerten sich, als sie aufgefordert wurden, in ihre Klassenräume zu gehen, weil angeblich Monster in der Schule waren. Sie lösten Rätsel, und als der Kasper lieber schlafen wollte, als für sie zu spielen, wurde laut rebelliert. Ganz nebenbei lernten die Kinder noch, wie „Hauruck“ auf Plattdeutsch, Russisch und Französisch heißt. Sie überlisteten mit dem Kasper Piraten. Und zum Schluss gingen alle mit dem Pippi-Langstrumpf-Lied in ihre Klassen. Fazit: Die 96 Grundschüler aus Heide, die 113 Mädchen und Jungen aus Bookholzberg und die 90 Erst- und Zweitklässler aus Schierbrok hatten eine spannende und zugleich lustige Kiepenkasper-Vorstellung erlebt.



Der Kieperkasper alias Uwe Spillmann, 59 Jahre alt, gastiert auf der ganzen Welt mit seinem Puppentheater. Er lebt im Landkreis Hildesheim und liebte schon als Kind das klassische Kasperletheater. Nach dem Lehramtsstudium widmete er sich dem Kasperletheater, was er als Kind schon so liebte. „Die Kinder schauen so viel in Guckkästen, da wollte ich etwas anderes machen“, erklärt der 59-Jährige die ungewöhnliche Bühne: Eine Kiepe ist eine Tragevorrichtung, die früher dem Transport von beispielsweise Haushaltswaren, Stoffen oder auch Holz diente. Sie wurde auf dem Rücken getragen. Die Kiepe von Uwe Spillmann wurde umgebaut, und er trägt sie vorne. So können die Kinder sowohl den Puppenspieler als auch die Puppen sehen.

Seit 30 Jahren spielt der Pädagoge seine Bühnenprogramme, seit 25 Jahren ist er mit seinem Programm auf der ganzen Welt unterwegs. Ob in Schulen oder Botschaften, er unterhält die Kinder in verschiedensten Ländern. Doch besonders freut er sich auf das plattdeutsche Programm. Seine Muttersprache ist Plattdeutsch, erst in der Schule kam Hochdeutsch dazu.