Landkreis Oldenburg. Zum bevorstehenden internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen möchten die Gleichstellungsbeauftragten und der Arbeitskreis Häusliche Gewalt im Landkreis Oldenburg „Mut zum Wachse(i)n“ machen.

So lautet das Motto einer Aktion, bei der 5000 Taschentuchpackungen mit ebendieser Aufschrift und dem Zusatz „Gegen häusliche Gewalt. Wir helfen Ihnen dabei!“ verteilt werden. Das wichtigste Element findet sich aber auf der Rückseite dieser Packungen: Dort sind die Kontaktdaten von Beratungsstellen angegeben, an die sich Frauen und Mädchen im Landkreis wenden können.

Die Verteilaktion findet am Montag, 25. November, statt. Seit dem Jahr 1981 organisieren Menschenrechtsorganisationen an diesem Tag Veranstaltungen, um sich für die Stärkung von Frauenrechten einzusetzen. Thematisiert wird dabei an Mädchen und Frauen begangenes Unrecht wie sexueller Missbrauch, Zwangsprostitution, häusliche Gewalt, Genitalverstümmelung und Zwangsheirat.

5000 Packungen verteilt

Im Landkreis Oldenburg bündeln die Gleichstellungsbeauftragten von Kreis und Gemeinden sowie der Arbeitskreis Häusliche Gewalt die Kräfte, um auf das nach wie vor mit vielen Tabus besetzte Thema der gewaltsamen Übergriffe, denen viele Frauen und Mädchen in den eigenen vier Wänden ausgesetzt sind, aufmerksam zu machen. Die speziell bedruckten Taschentuchpäckchen werden laut Angaben der Kreisverwaltung unter anderem bei der Kinoveranstaltung „Nur eine Frau“ am 25. November, 20 Uhr, im Lili-Servicekino in Wildeshausen verteilt. Außerdem werden sie an verschiedenen Stellen wie Gemeindeverwaltungen, Arztpraxen und Volkshochschulen zur Mitnahme ausgelegt.

Oft Scham bei Betroffenen

„Die Taschentücher demonstrieren nicht nur das – mild ausgedrückt – ,Verschnupftsein’ über die Gewalt an Frauen“, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. „Sie informieren mit ihrem Aufdruck auch über die Beratungsangebote und die entsprechenden Kontaktdaten im Landkreis.“

Zitiert wird ferner eine erschreckende Statistik: Demnach wird in Deutschland jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens das Opfer von häuslicher Gewalt. Dennoch werde kaum über diese Form von Gewalt gesprochen. „Oftmals schämen sich die Betroffenen, und Freunde, Nachbarn und Bekannte wollen sich ,nicht einmischen’. Doch ist häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit, denn sie wirkt sich zerstörerisch auf alle Familienangehörigen aus“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hilfe und Beratung

Die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises und der Kreiskommunen sowie der Arbeitskreis Häusliche Gewalt wollen deshalb den jährlichen Gedenktag nutzen, um mit den Taschentüchern und weiteren Aktionen auf die Not der Betroffenen und die Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen. Hilfe und Beratung für Betroffene bieten folgende Stellen:

• Auf die Gewaltproblematik spezialisiert ist die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt im Landkreis Oldenburg (BISS). Das Team berät und unterstützt Opfer von häuslicher Gewalt und Frauen, die sich bedroht fühlen. Ebenfalls können sich Angehörige und Fachkräfte, die einen Verdacht auf häusliche Gewalt in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld haben, an BISS wenden. Die Beratungsstelle ist unter Telefon (04431)948585 erreichbar.

• Das Frauen- und Mädchentelefon „Aufwind“ ist ebenfalls unter der Rufnummer (04431)948585 zu erreichen. Sowohl Mädchen im Alter von elf bis 18 Jahren als auch erwachsene Frauen können sich an „Aufwind“ wenden. Die Hilfe erfolgt laut eigenen Angaben „anonym, vertraulich, unkompliziert und kostenlos“. Beratung kann auch in Form eines Onlinechats erfolgen. Weitere Informationen unter www.oldenburg-kreis.de/ aufwind.

• Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist rund um die Uhr unter der Nummer (0800)0116016 erreichbar. Weitere Informationen dazu unter www.hilfetelefon.de.