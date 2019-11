Steinkimmen. Jetzt können sie wieder bestaunt werden, die rustikalen Männer und Frauen, die sich in mittelalterlicher Kluft mit zeittypischen Waffen spannende Kämpfe liefern. Zum wiederholten Mal heißt es im Camping & Ferienpark Falkensteinsee „Camping Anno Domini“.

Die Mittelalter-Enthusiasten um Organisator Robert Dunkelmann treffen sich am Samstag und Sonntag, 16. und 17. November, zu ihrem dritten mittelalterlichen Fechtwochenende auf diesem Campingplatz. Die rund 15 Mitglieder aus der Region Oldenburg-Bremen zählende Gruppe, die sich inzwischen zum Verein Ganderker Lager zusammengeschlossen hat, hatte 2018 erstmals mittelalterliche Kämpfe am Falkensteinsee ausgetragen.

Die Duelle werden mit rekonstruierten historischen Waffen wie Axt, Schwert, Speer und Hellebarde sowie mit Schilden ausgetragen. Die Waffen sind stumpf und das Verletzungsrisiko gering, betont Dunkelmann. TSE – „Taktik spielerisch erleben“, so hat der Oldenburger diese Art des Trainings getauft, mit dem die Teilnehmer an ihrer Kampftechnik feilen. Dabei wird laut Dunkelmann nach dem Codex Belli, einem Regelwerk für mittelalterliche Kämpfe, gefochten.

Kurzentschlossene, die schon über Erfahrung verfügen, können sich noch unter (0177)4608207 anmelden. Ein Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Tag wird erhoben. Gekämpft wird am Samstag ab 10 Uhr, so lange es Kondition und Wetter zulassen, so Dunkelmann. Am Sonntag geht es um 11 Uhr los, Kampfende ist zwischen 13 und 14 Uhr.