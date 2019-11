Ganderkesee. Auch in diesem Jahr wird am Volkstrauertag, 17. November, an zahlreichen Orten in der Gemeinde mit Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern der Kriegsopfer gedacht.

Die größte Veranstaltung findet im Zentrum Ganderkesees statt. Die Gedenkfeier im Rathaus startet um 11.15 Uhr, ehe um 12 Uhr Totenehrungen und Kranzniederlegungen am Ehrenmal an der Mühlenstraße sowie um 12.15 Uhr am Friedhof an der Kirche St. Cyprian und Cornelius stattfinden.



Zuerst Feier in Havekost

In Havekost gibt es bereits um 9.30 Uhr beim Mahnmal eine Gedenkfeier des Ortsvereins Hengsterholz-Havekost. Danach gibt es einen kleinen Umtrunk im Feuerwehrhaus. Der Schützenverein Bergedorf legt den Kranz um 11 Uhr am Denkmal nieder. Die Andachtsfeier in Hoykenkamp beginnt um 11.45 Uhr am Kriegerdenkmal bei der Gaststätte Menkens. Federführend ist der Ortsverein Hoykenkamp.

Mehrere Veranstaltungen am Nachmittag

Der Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum lädt gemeinsam mit dem Ortsverein Rethorn, der Freiwilligen Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor und dem Sozialverband VdK ab 14.30 Uhr beim Ehrenmal am Dorfring in Stenum zur Gedenkfeier ein. Auch in Bookholzberg wird der Opfer gedacht: Um 13.45 Uhr treffen sich die Schützen in Uniform an der Schützenhalle Übern Berg. Am Nachmittag wird um 15 Uhr in Bürstel-Immer am Denkmal ein Kranz niedergelegt. Die Jagdhornbläser übernehmen den musikalischen Part. Der Heimat- und Ortsverein Elmeloh-Almsloh veranstaltet seine Gedenkfeier zum Volkstrauertag ebenfalls um 15 Uhr. Das Treffen findet am Denkmal, Elmeloher Straße/ Ecke Denkmalsweg, statt.

In Bookhorn schon am Samstag

Bereits am Samstag wird in Elmeloh in der Zeit von 9 bis 12 Uhr das Denkmal gereinigt. Dafür werden noch Helfer gesucht, die geeignete Gerätschaften selbst mitbringen sollten. Die Kranzniederlegung in Bookhorn wird ebenfalls schon morgen stattfinden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Denkmal an der B212.