Sandkrug/Ahlhorn. Zwei Feuer haben die Einsatzkräfte im Landkreis Oldenburg am Dienstagabend beschäftigt. Bei einem Feuer ist mittlerweile die Ursache bekannt.

Das Feuer in einem Hallenkomplex in Sandkrug, bei dem zwei Lagerhallen zerstört wurden, ist laut Polizei durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Eine Brandortbegehung durch die zuständigen Brandermittler führte laut Mitteilung zu diesem Ermittlungsergebnis. Eine Brandstiftung wird somit ausgeschlossen. Das Feuer hatte bei dem Reifen- und Autozentrum einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht.

Keine Erkenntnisse in Ahlhorn

Die Ursache für das Feuer in einem Einfamilienhaus in Ahlhorn ist dagegen noch weiterhin unklar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es konnte allerdings mittlerweile ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen in dem komplett zerstörten Gebäude befunden haben.