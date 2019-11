Delmenhorst. Zwei Verkehrsunfälle innerhalb einer Stunde haben sich am Donnerstagmorgen auf der Hegeler-Wald-Straße in Großenkneten ereignet. Ursache war in beiden Fällen Straßenglätte.

Zunächst fuhr laut Polizeibericht ein 50-Jähriger gegen 7.45 Uhr auf der Hegeler-Wald-Straße in Fahrtrichtung Huntlosen. In Höhe der Einmündung "Zum Döhler Wehe" geriet er in der Rechtskurve aufgrund plötzlich auftretender Straßenglätte ins Rutschen. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen zwei Straßenschilder und überschlug sich. Sein Fahrzeug kam im Graben auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Mann bleibt unverletzt

Der 50-Jährige aus Garrel blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Der Sachschaden, der als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft wurde, wurde laut Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zweiter Unfall an selber Stelle

Kurze Zeit später, gegen 8.25 Uhr, hatte eine 48-Jährige aus Großenkneten an nahezu der selben Stelle einen Unfall. Auch sie kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Rechtskurve bei Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Büsche und kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand. An ihrem Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.