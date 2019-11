Ganderkesee. In der Gemeindebücherei Ganderkesee gab es am Mittwoch ein Bilderbuchkino zu sehen – auf Plattdeutsch. Vorleserin Frauke Gloyer erzählte die Geschichte für die Kinder aber auch auf Hochdeutsch.

Gebannt saßen am Mittwoch 20 Kinder vor einer Leinwand in der Gemeindebücherei Ganderkesee. Auch ihre Eltern und Großeltern hatten es sich gemütlich gemacht. Der Anlass: Frauke Gloyer las die plattdeutsche Geschichte "Emily op'n Buernhoff" vor. Gloyer macht das seit der ersten Plattdüütschen Week – und inzwischen ist es die zwölfte. Sonst ist sie in der "Lesekiste" aktiv und liest hochdeutsche Geschichten in Kindergärten vor. Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin freut sich aber immer darauf, einmal im Jahr auch in ihrer "Muttersprache" Geschichten zu lesen.

Geschichte auf Hochdeutsch wiederholt

In diesem Jahr ist es "Emily op'n Buernhoff". Weil aber nicht alle Kinder – und Eltern – plattdeutsch verstehen, wurde die Geschichte am Mittwoch zwar in kurzen Abschnitten auf Plattdeutsch erzählt, dann aber auf Hochdeutsch wiederholt.



Begrüßt wurden die Kinder von der pensionierten Erzieherin mit einer Handpuppe. Passend zur Geschichte zeigte sie auf der Leinwand die Bilder von Emily und den Tieren auf dem Bauernhof. Die Kinder waren begeistert, machten fleißig mit und hatten sichtlich Spaß daran, wenn Emily die Kühe mit einem "Stripstrapstrull" melkt. In der Geschichte geht es um das Mädchen Emily, das einen Kuchen zum Geburtstag von Onkel Theo backen will und auf dem Bauernhof die frischen Zutaten wie Eier und Milch einsammelt. Sie besucht alle Tiere des Bauernhofes.

Kinder bemalen Leinwand

Nach der Geschichte durften einige Kinder eine Leinwand in Wiesengrün anmalen, andere malten die Bauernhoftiere aus. Am Ende des Nachmittags wurden die Tiere auf die Wiese geklebt. So ist auch in den letzten Jahren schon zu jeder Geschichte ein Bild entstanden.