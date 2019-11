Ganderkesee. Am Freitag, 15. November, gibt es die zweite Aufführung in der Reihe "Niederdeutsches Theater in Ganderkesee". Erwartet werden "De Spaaßmaker".

Nach dem Auftritt der Speelkoppel Hatterwösch aus der Gemeinde Hatten mit dem Dreiakter „Vaders allerlesde Will“ Anfang November folgt am Freitag, 15. November, die zweite Aufführung in der Reihe „Niederdeutsches Theater in Ganderkesee“. Zu Gast sind „De Spaaßmaker“ aus Großenkneten, die das Stück „Twee Froonslüüd toveel“, Dreiakter von Andreas Baumgartner und Jan Harrjes, mitbringen. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums.

Von Männern in Frauenkleidern

Und darum geht’s: Frau Fuchs und der von seiner Frau getrennt lebende Herr Keller haben sich seit Jahren Briefe geschrieben und wollen sich nun in der Pension „Waldesruh“ zum ersten Mal treffen. Um nicht gleich erkannt zu werden, lassen sie sich allerdings einiges einfallen. Frau Fuchs erscheint als „Frau Grünlich“, Herr Keller zieht sich Frauenkleider an und ist angeblich „Teilnehmerin“ des in der Pension stattfindenden Frauenkongresses. Dort hat sich Kellers Sohn Konrad – ebenfalls als weibliches Wesen verkleidet – mit Erfolg um einen Posten als Portier beworben und sich sogleich in das Zimmermädchen Kathi verliebt. Noch nicht genug der Probleme: Es taucht ein Professor auf, bei dem man nicht weiß, ob er den Damen nur angeblich verjüngende Präparate andrehen will oder ob er vielleicht doch ein Heiratsschwindler ist. Und zu guter Letzt: Frau Keller ist plötzlich auch noch da und kann nur feststellen, dass „Twee Froonslüüd toveel“ in der Pension sind.

Die nächsten Termine

Wer beim plattdeutschen Theaterstück mit dabei sein möchte, zahlt 7,50 Euro an der Abendkasse. Hier die nächsten Termine jeweils freitags ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums:

• 6. Dezember: Speelkoppel Dötlingen

• 7. Februar: Korsorsbarger Speelkoppel

• 28. Februar: Speelkoppel Hoyerswege

• 13. März: Speelkoppel Lintel