Emma Hillen (vorne v. l.), Ole Nagel und Josephine Runge waren beim Lesewettbewerb der vierten Klassen die besten Plattdüütsch-Vorleser. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn

Ganderkesee. Mit vielen Angeboten will die Plattdüütsche Week in Ganderkesee die Grundschüler für die niederdeutsche Sprache begeistern. 36 Viertklässler haben sich am Lesewettbewerb beteiligt.