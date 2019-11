Ganderkesee. Das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich im kommenden Jahr zum 75. Mal. Die regioVHS Ganderkesee-Hude nimmt den Jahrestag zum Anlass für einen ausgedehnten Themenschwerpunkt von März bis Mai 2020.

Darüber informierte Andreas Lembeck, kommissarischer Leiter der regioVHS, am Dienstagabend die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Kultur. Grundsätzlich habe er sich mit Sven Poppe, seit Kurzem als Nachfolger von Wiebke Steinmetz Leiter des Kulturhauses Müller, vorgenommen, „mal quer zu denken“ und in dem Haus „mehr Programm“ zu bieten. „Es kommt mehr Leben ins Haus“, versprach Lembeck, blieb dabei jedoch recht vage, lieferte lediglich Kunstkurse als eine Möglichkeit der erweiterten Nutzung.

Vorträge über entartete Kunst

„Wir werden politische Bildung und künstlerische Angebote kombinieren“, umriss Lembeck grob die Pläne für den Themenschwerpunkt zum Kriegsende 1945. Es sollen Filme gezeigt, Vorträge über entartete Kunst angeboten und Künstler für Liveauftritte engagiert werden. Laut Lembeck ist zudem bei der Agentur von Sally Perel für einen Vortrag angefragt worden. Der 94-jährige Holocaust-Überlebende ist mit seiner Autobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon“ weltbekannt geworden. Es gebe Überlegungen, etwa über den Geschichtswettbewerb des NDR Schüler mit einzubinden. Auch würden aktuelle Themen wie Antisemitismus und Populismus aufgegriffen. Und bereits ab Januar 2020 werde im Alten Rathaus eine Ausstellung über das „Kriegsende zwischen Weser und Ems“ zu sehen sein, ergänzte Sven Poppe.

Vertraute Angebote bleiben erhalten

Kontinuität prägt das Kulturprogramm für das erste Halbjahr 2020, das Poppe in groben Umrissen vorstellte. „Wir sind noch mitten in der Planung“, sagte der 32-jährige Kulturmanager. Das Programmheft soll im Januar 2020 vorgelegt werden. Poppe konnte jedoch berichten, dass sich die gewohnten Veranstaltungsreihen darin wiederfinden werden. So seien von Februar bis Juli 2020 fünf Termine für das Musiktheater, drei Kabarettabende und viermal das Kulturkino vorgesehen. Die Akademie Klecks, Kunst- und Reisevorträge, Kinderworkshops, niederdeutsches Theater und einen Poetry Slam werde es ebenfalls wieder geben.

Kulturhaus-Garten wird verschönert

Der Garten des Kulturhauses Müller sei bislang „stiefmütterlich behandelt“ worden und solle ab Frühjahr kommenden Jahres verschönert, neu bepflanzt und mit Skulpturen aus dem Bestand des Hauses aufgewertet werden, kündigte Andreas Lembeck an. Der Freundeskreis des Hauses stelle dafür rund 11.000 Euro zur Verfügung. Der angedachte Rollrasen sei allerdings vom Tisch, der Rasen werde stattdessen neu gesät.