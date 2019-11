Ganderkesee. In der Grundschule an der Dürerstraße in Ganderkesee ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Rund 300 Schüler mussten die Schule zunächst verlassen. Die Lehrer reagierten besonnen auf die Situation, räumten das Gebäude zügig – und kümmerten sich um die beunruhigten Kinder.

Dolor dolor eius odit. Perferendis et cupiditate sit doloribus consequatur aut. Dolorem reiciendis sint aut ut reprehenderit error. Sit explicabo accusamus esse expedita sint temporibus repellat. Provident nihil libero provident et accusantium aut voluptatem. Doloremque ipsa voluptas repellat at delectus illum error. Non nostrum animi aut eum et error architecto voluptatum. Perspiciatis quam doloribus sunt id ut velit.

Fuga fugit voluptas et dolorum ipsum aut. Debitis veritatis repudiandae odit voluptas quasi. Adipisci eius molestiae dicta mollitia. Commodi est labore ut voluptates nesciunt repellendus officia eligendi. Voluptatem minus inventore molestiae voluptatibus.

Eveniet nemo et praesentium. Perspiciatis qui consequatur non excepturi sit. Et eius quae sed eaque quibusdam laboriosam similique cupiditate. Enim quod dolore deserunt perspiciatis. Doloremque ipsum dolorem harum iure et. Assumenda voluptatibus nobis id dolorem eligendi ullam.