In der Grundschule an der Dürerstraße in Ganderkesee soll es gebrannt haben.

Ganderkesee. In der Grundschule an der Dürerstraße ist am Mittwochmorgen Feueralarm ausgelöst worden. Nach ersten Informationen soll es in einem Klassenraum gebrannt haben.